Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Пока вся страна активно муссирует тему внезапной кончины Алексея Навального*, которого сегодня Запада пытается представить как "невинно убиенного преступным режимом", при знакомстве с его биографией всплыл очень занимательный факт.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Там не на выход, там похоже гос. измена...
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8 час.
Кошмар
Запросто. С них станется... 😃😃
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8 час.
Елена Смирнова
Врага нужно держать вблизи!!!
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2 час.

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