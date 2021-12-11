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Олимпийскую чемпионку из России дисквалифицировали на два года за допинг

Олимпийскую чемпионку из России дисквалифицировали на два года за допинг

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Олимпийскую чемпионку 2008 года по тяжелой атлетике россиянку Оксану Сливенко дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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