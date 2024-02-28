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Задержан россиянин, готовивший теракт с целью убийства Такера Карлсона по заданию украинских спецслужб

Задержан россиянин, готовивший теракт с целью убийства Такера Карлсона по заданию украинских спецслужб

Задержан россиянин, готовивший теракт с целью убийства Такера Карлсона по заданию украинских спецслужб.

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Комментарии
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В
Воробей
За сколько сторговались, за столько и выполнял. Что тут не так? По крайней мере, относительно низкая стоимость заказа - не повод для сомнений, по-моему.
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3 час.
Владимир Елкин
Сколько же ещё идиотов после ЕГЭ в России появилось!?
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1 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Это не только после ЕГЭ, сколько после 90х - общество потребителей-халявщиков!
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1 час.

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