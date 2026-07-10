Дело Тунгусского метеорита: что показали экспедиции за 100 лет поисков

Утром 30 июня 1908 года над бассейном Подкаменной Тунгуски небо разорвал огненный шар. Взрыв, эквивалентный, по современным оценкам, 10–15 мегатоннам в тротиловом эквиваленте — сотням хиросимских бомб, — повалил лес на площади около двух тысяч квадратных километров, был слышен за сотни вёрст, а сейсмическую волну зарегистрировали обсерватории по всему миру.