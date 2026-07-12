BMW X5 M обгонит по мощности уходящую модель всего на 12 лошадиных сил

Новую модель представят в формате «мягкого» гибрида. Электрорежим не самая сильная сторона BMW X5 M. Двигатель нового BMW X5 M представят в виде «мягкого» гибрида, который не сможет ездить на электричестве.
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