В Евпатории перекроют Лесное шоссе

В Евпатории ограничат движение по Лесному шоссе из-за планового капитального ремонта. Глава администрации города Александр Юрьев объявил, что ограничения начнут действовать с первого дня лета, пишет КП-Крым.
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