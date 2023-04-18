NetEase: Японию «бросило в пот» после послания Путина, переданного кораблями ВМФ РФ

Переход Тихоокеанского флота в состояние наивысшей боевой готовности и начавшиеся военные маневры в близлежащих к Дальнему Востоку водах стали сигналом для Японии, от которого бросило в пот японских властей.
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