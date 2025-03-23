Удар отчаяние. ВСУ готовят новое наступление: военкоры

Согласно информации Telegram-канала «Военная хроника», украинские силы предпринимают попытки передислоцировать к рубежам Белгородской области бронированные машины производства стран НАТО, в том числе редкие танки Leopard-2A6.
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