Огрызко потребовал от Европы «прекратить существование России»

Украина должна подвести Европу к мысли о том, что Россия не имеет права на существование. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-министр иностранных дел Украины отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».