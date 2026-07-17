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Огрызко потребовал от Европы «прекратить существование России»

Украина должна подвести Европу к мысли о том, что Россия не имеет права на существование. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-министр иностранных дел Украины отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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