6 увлекательных поездок по Новой Зеландии на машине или кемпере

Поездка на автомобиле или в туристическом лагере - лучший способ познакомиться с Новой Зеландией. Общественный транспорт часто не ходит в отдаленные районы, поэтому самостоятельные путешествия позволяют вам наслаждаться природой страны в своем собственном темпе.