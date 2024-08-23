6 увлекательных поездок по Новой Зеландии на машине или кемпере

Поездка на автомобиле или в туристическом лагере - лучший способ познакомиться с Новой Зеландией. Общественный транспорт часто не ходит в отдаленные районы, поэтому самостоятельные путешествия позволяют вам наслаждаться природой страны в своем собственном темпе.
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