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Восемь ФПГ поделили свердловское заксобрание, но всерьез усилилась лишь одна

Новый созыв свердловского заксобрания получился более пестрым по числу представленных финансово-промышленных групп.

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