На "Газпром Арене" обновят три флага за 25 млн

Домашний стадион «Зенита» на Крестовском острове обновит к весне оформление. В частности, флаги размером 40 метров на 60 метров, размещенные на флагштоках на берегу Финского залива, осмотрят и при необходимости постирают и заштопают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии