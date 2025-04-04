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На "Газпром Арене" обновят три флага за 25 млн

На "Газпром Арене" обновят три флага за 25 млн

Домашний стадион «Зенита» на Крестовском острове обновит к весне оформление. В частности, флаги размером 40 метров на 60 метров, размещенные на флагштоках на берегу Финского залива, осмотрят и при необходимости постирают и заштопают.

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