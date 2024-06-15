Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ

Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ

Бывшая супруга одного из самых известных российских вратарей Матвея Сафонова обращалась к судебным приставам с просьбой ограничить выезд футболиста за пределы России из-за того, что он долгое время не платит по алиментам.

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