«Большая ошибка»: чем может обернуться критика Трампа для Зеленского.Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что США без труда могут сменить нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минфин отказался ...
- Роднина снова пож...
- Сербия расторгает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым