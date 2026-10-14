Что происходит с громким пророчеством пастора Джошуа Млакелы о конце света 12–13 октября 2026 года: в чём была подмена понятий, почему даты не сошлись и что стало с прогнозом после истечения срока.
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верить предсказателям о конкретной дате конца Света - нельзя. Лгуны эти предсказатели.