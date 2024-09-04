Жителям частных домов на Линиях, где в июле произошел пожар из-за проблем на газопроводе, пообещали вернуть газ к октябрю, а не через 5 месяцев, как говорилось изначально.
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Жителям частных домов на Линиях, где в июле произошел пожар из-за проблем на газопроводе, пообещали вернуть газ к октябрю, а не через 5 месяцев, как говорилось изначально.