Владимир Путин: Туризм получит развитие с созданием коридора Петербург – Владивосток

Об этом глава государства заявил Восточном экономическом форуме Президент России Владимир Путин поделился планами о том, как новый автотранспортный коридор Санкт-Петербург – Владивосток даст толчок развитию внутреннего туризма.
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