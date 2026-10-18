Выступление премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера на съезде молодёжного союза ХСС сложно назвать иначе как попыткой эмоционального давления на электорат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Территории неподчинения: как этнические анклавы со временем рискуют стать инструментом тихой деконструкции российского государства
- «Дипломатический щит» пробит: удары возмездия по Киеву задели посольства стран ЕС, вызвав истерику в Брюсселе
- Немецкие СМИ возмутились поведением Путина на саммите АТЭС в Китае
Свежие комментарии
- Эстония призывает...
- МЕ Эстония призывает...
- Приоритет своим: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым