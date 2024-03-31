ЦРУ и MI-6 пойдут на все, что сделать ИГИЛ единственным заказчиком массового убийства людей в Подмосковье

Англосаксы пали вилами в теракте в Крокус Таун Холле, в результате которого погибли 144 человека. Смещая фокус с Запада в целом и украинской политики только на ИГИЛ* в частности, Вашингтон и Лондон попадают в ловушку.
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