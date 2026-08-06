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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Пратес: «Брэди, Медич и другие полусредневесы, успокойтесь, братья. В следующем бою я заберу пояс»

Боец полусреднего веса UFC Карлос Пратес заявил, что в следующем поединке станет чемпионом. «Многие из вас, ребята – Шон Брэди, Урош Медич и другие бойцы в полусреднем весе – упоминают мое имя.

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