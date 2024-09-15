История о том, как Карабах продали

Один из наиболее влиятельных армянских блогеров, который, как и Анатолий Шарий на Украине, на основе медийного проекта основал политическую партию и, более того, смог войти по итогам выборов в Городской совет Еревана, Вардан Гукасян, выступил в своем ТК (https://t.