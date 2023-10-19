На вооружение астраханских спасателей поступила новая техника

Губернатор Игорь Бабушкин поздравил с днем рождения ГКУ «Волгоспас». В честь 14-летия он сделал спасателям подарок – передал начальнику службы Александру Меретину сертификат на новую пожарную и аварийно-спасательную технику.
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