Реакция Трампа на похищение его документов якобы иранскими хакерами

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран, разослав Демпартии похищенную у его предвыборного штаба внутреннюю документацию, совершил "реальное вмешательство" в ход американских выборов.
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