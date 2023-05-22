Военное обозрение

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Украина опять развивает абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС, на которой российские военные и находятся

Украина опять развивает абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС, на которой российские военные и находятся

Сегодня украинские СМИ сообщили, что ночью Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) якобы была обстреляна российскими войсками.

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