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Ван Дейк о пенальти в ворота Нидерландов: «Судья сразу покинул поле – я даже руку ему не успел пожать. Это говорит само за себя»

Ван Дейк о пенальти в ворота Нидерландов: «Судья сразу покинул поле – я даже руку ему не успел пожать. Это говорит само за себя»

Сборная Нидерландов уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024. В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.

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