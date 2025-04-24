Дефицит кадров в промышленности РФ составляет почти 2 млн человек – Минпромторг

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "" поделился, что сегодняшний дефицит профессиональных кадров в российской обрабатывающей промышленности составляет около 2 млн человек.
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