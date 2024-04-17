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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МВД России приняли участие в старте пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» на ВДНХ

Сотрудники МВД России приняли участие в старте пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» на ВДНХ

С 10 по 12 апреля т.г. в Москве на Международной выставке - форуме «Россия» на ВДНХ прошли торжественные мероприятия в рамках старта пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» – самого масштабного проекта для детей и подростков в России.

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