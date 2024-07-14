В Кремле прокомментировали новость о покушении на Трампа

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает решительно против любого проявления насилия и агрессии, выражает соболезнования по поводу инцидента с покушением на экс-президента Штатов и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.