Дожди и паводки наполнили крымские водохранилища

Благодаря обилию осадков воды в них накопилось на полтора года вперед.Хорошие новости из Крыма. По оценкам местных специалистов, благодоря обильным осадком осенью и этой зимой, водохранилища полуострова уже заполнились на 80%.
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