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Царьград

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  • Влад Владимиров
    На что рассчитывали там эти хохлядские дебилы тут совершенно непонятно... "Под монастырь" они себя там подвели всем ...ВСУ тянут резервы...
  • Ирина Галивец
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Атака дронов ВСУ: жители Дачного в ДНР пострадали при наборе воды

Атака дронов ВСУ: жители Дачного в ДНР пострадали при наборе воды

В селе Дачное в ДНР мирные жители пострадали от атак дронов ВСУ, когда пытались набрать воду из колодцев.

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