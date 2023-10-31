В Израиле задержали трех человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ

Израильская полиция и служба внутренней безопасности страны (Шин Бет) задержали трех человек на севере Израиля, их подозревают в причастности к террористической группировке «Исламское государство»* и подготовке теракта.
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