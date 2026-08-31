Врач Кашух дала совет, как бороться с ложным чувством голода

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с РИАМО рассказала, почему мозг так остро реагирует на запахи еды и как контролировать аппетит.
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