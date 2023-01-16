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В Приморье увеличен размер прожиточного минимума до 17 тысяч 106 рублей

В Приморье увеличен размер прожиточного минимума до 17 тысяч 106 рублей

Постановлением правительства Приморского края с 1 января 2023 года в регионе увеличен размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения.

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