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Мастер карандашного наброска — Пол Ланг

Мастер карандашного наброска — Пол Ланг

Возможности человека безграничны. В это начинаешь верить еще больше, когда смотришь на работы современных фотореалистов — художников, чьи работы невозможно отличить от фотографии… И это когда, как говорится, многие гуся в Paint нарисовать не могут.

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