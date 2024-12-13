Как России сохранить позиции на Ближнем Востоке и в Африке

АС

Анатолий Страшко

Почему -то за шумом о судьбе баз в Сирии, ни слова о возможности базы в Египте. Я не думаю, что мы бежим из Сирии , так как американцы из Афгана. И хорошо знаем, что делаем. Сирия это наш "подарок" отличный и туркам и евреям. Пока они ещё не поняли , вроде. Но уже начинают что-то соображать. Я не удивлюсь, если представителей ИГИЛ в Москве заметят.