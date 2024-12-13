8 декабря боевики вооруженной оппозиции взяли Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, а правительство заявило, что ведет переговоры с группировками, захватившими власть.
Как России сохранить позиции на Ближнем Востоке и в Африке
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Почему -то за шумом о судьбе баз в Сирии, ни слова о возможности базы в Египте. Я не думаю, что мы бежим из Сирии , так как американцы из Афгана. И хорошо знаем, что делаем. Сирия это наш "подарок" отличный и туркам и евреям. Пока они ещё не поняли , вроде. Но уже начинают что-то соображать. Я не удивлюсь, если представителей ИГИЛ в Москве заметят.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Египет очень прохладно относится к России, считает её агрессором , отторгнувшим от Украины Крым и Донбасс. И он не разрешит у себя баз РФ.
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12 час.
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