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Как России сохранить позиции на Ближнем Востоке и в Африке

Как России сохранить позиции на Ближнем Востоке и в Африке

8 декабря боевики вооруженной оппозиции взяли Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, а правительство заявило, что ведет переговоры с группировками, захватившими власть.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Почему -то за шумом о судьбе баз в Сирии, ни слова о возможности базы в Египте. Я не думаю, что мы бежим из Сирии , так как американцы из Афгана. И хорошо знаем, что делаем. Сирия это наш &quot;подарок&quot; отличный и туркам и евреям. Пока они ещё не поняли , вроде. Но уже начинают что-то соображать. Я не удивлюсь, если представителей ИГИЛ в Москве заметят.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Египет  очень прохладно относится  к России, считает  её  агрессором  , отторгнувшим от Украины  Крым  и  Донбасс. И он  не  разрешит у себя  баз  РФ.
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12 час.

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