Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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The Spectator: Зеленский поменял тон в общении в западными политиками

The Spectator: Зеленский поменял тон в общении в западными политиками

Владимир Зеленский изменил тон при общении с западными политиками. Если раньше он просил оружие, чтобы быстро победить в конфликте с Россией, то сейчас он требует его, чтобы боевые действия не затянулись надолго.

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