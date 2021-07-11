Минобороны России приступило к историческому эксперименту по реконструкции арктических маршрутов XVIII века

Военнослужащие 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации приступили к проведению исторического эксперимента по реконструкции маршрутов экспедиции известного русского путешественника XVIII века Федора Розмыслова 1768-69 годов.
Военнослужащие 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации приступили к проведению исторического эксперимента по реконструкции маршрутов экспедиции известного русского путешественника XVIII века Федора Розмыслова 1768-69 годов.
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