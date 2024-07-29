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«Бессмысленное строительство»: как Литва готовится возводить «линию обороны» на границе с Россией

«Бессмысленное строительство»: как Литва готовится возводить «линию обороны» на границе с Россией

Литва в сентябре начнёт строить фортификационные сооружения на границе с Калининградской областью и Белоруссией в рамках программы военной контрмобильности, сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас.

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