Ни торговля, ни такси, ни кафе: Регион России перекрывает дорогу мигрантам

Власти Тульской области решили ужесточить правила для мигрантов. Так, в 2024 году регион намерен запретить иностранным гражданам работать в торговле алкоголем и табаком, в пассажирских перевозках и общепите.
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