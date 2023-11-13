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Ни торговля, ни такси, ни кафе: Регион России перекрывает дорогу мигрантам

Ни торговля, ни такси, ни кафе: Регион России перекрывает дорогу мигрантам

Власти Тульской области решили ужесточить правила для мигрантов. Так, в 2024 году регион намерен запретить иностранным гражданам работать в торговле алкоголем и табаком, в пассажирских перевозках и общепите.

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Алекс Сэм
Когда это произойдёт в Подмосковье?
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13 час.
Александр Погребниченко
Респект. Поработали? Пора домой.
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11 час.
Эдвард Хасанов
Всех по своим кишлакам...
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7 час.

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