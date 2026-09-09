Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Немцы хотели бы разбогатеть за счёт квадриллионных богатств России, но не желают за это сгореть

Немцы хотели бы разбогатеть за счёт квадриллионных богатств России, но не желают за это сгореть

Крах Мерца, триумф АдГ: Германия шокировала результатами выборовТектонический сдвиг: почему «мерцание» гаснет на родинеФото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look PressОфициальные итоги резонансных выборов в ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые состоялись 6 сентября 2026 года, спровоцировали острый политический кризис в Германии.

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