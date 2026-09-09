Немцы хотели бы разбогатеть за счёт квадриллионных богатств России, но не желают за это сгореть

Крах Мерца, триумф АдГ: Германия шокировала результатами выборовТектонический сдвиг: почему «мерцание» гаснет на родинеФото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look PressОфициальные итоги резонансных выборов в ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые состоялись 6 сентября 2026 года, спровоцировали острый политический кризис в Германии.
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