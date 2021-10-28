В Костромской области полицейские задержали семейную пару, занимавшуюся распространением наркотиков

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские УНК УМВД региона задержали 36-летнего мужчину и 41- летнюю женщину.
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