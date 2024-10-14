Букмекеры отдали Трампу восемь победных процентов на выборах

Экс-президент США и кандидат на пост главы страны Дональд Трамп прибыл в Калифорнию - в прочно либеральный штат, где успех на победу практически равен нулю, и где в 2020 году он потерпел сокрушительный проигрыш.
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