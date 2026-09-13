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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Шарапова: «Сейчас мне нравится смотреть, как играют Алькарас и Серена»

Мария Шарапова ответила на вопрос, кого считает величайшим теннисистом всех времен. «О боже, их так много! Когда я росла, я восхищалась Моникой Селеш .

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