Трамп: Байден на встрече с Си Цзиньпином выглядел совершенно потерянным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, прошедшей на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, выглядел совершенно потерянным.
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