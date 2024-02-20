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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В ДТП с участием трамвая и легковушки в Барнауле никто не пострадал

В ДТП с участием трамвая и легковушки в Барнауле никто не пострадал

Вагон маршрута № 10 во время движения слетел с рельсов на проезжую часть При столкновении съехавшего с рельсов трамвая и легкового автомобиля в Барнауле никто не пострадал, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

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