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La Vanguardia: НАТО изучает возможность строительства газопровода для снижения зависимости Центральной Европы от газа из РФ

La Vanguardia: НАТО изучает возможность строительства газопровода для снижения зависимости Центральной Европы от газа из РФ

Издание La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщило, что НАТО изучает возможность строительства газопровода, который позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

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