НАТО переходит через Каспий в Центральную Азию

Члены Организации тюркских государств (ОТГ) на неформальном саммите в Венгрии поддержали декларацию о том, что сепаратистская «Турецкая Республика Северного Кипра» (ТРСК), оккупированная турецкими войсками, является неотъемлемой частью тюркского мира.
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