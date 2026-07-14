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Бюджетный эликсир энергии: один взмах блендера — и мозг, сердце и желудок работают, как после отдыха

Бюджетный эликсир энергии: один взмах блендера — и мозг, сердце и желудок работают, как после отдыха

Многие полезные продукты остаются незамеченными, хотя находятся буквально под рукой. Иногда простые домашние рецепты оказываются эффективнее дорогих добавок и модных напитков.

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