Бюджетный эликсир энергии: один взмах блендера — и мозг, сердце и желудок работают, как после отдыха

Многие полезные продукты остаются незамеченными, хотя находятся буквально под рукой. Иногда простые домашние рецепты оказываются эффективнее дорогих добавок и модных напитков.
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