Фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ" прошел в Дагестане

Скриншот видео Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ", приуроченный к 81-й годовщине победы в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), прошел в дагестанском Каспийске.
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