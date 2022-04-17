Сушинский о Капризове: «Его потенциал безграничен. Уверен, что это не последний рекорд в НХЛ, еще много побьет»

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Максим Сушинский считает, что потенциал Кирилла Капризова безграничен. Сегодня 24-летний нападающий стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон, забросив 43-ю шайбу.